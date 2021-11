Covid Piemonte, il bollettino: 372 contagi su 44.952 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30, quelle negli altri reparti sono 337, mentre quelle in isolamento domiciliare sono 7.390

Sono 372 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Piemonte, lo 0,8% dei 44.952 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 248 (66,7%). L'Unità di crisi regionale ha registrato anche tre decessi, uno dei quali riferito ad oggi, e 27 nuovi ricoveri: tre quelli in terapia intensiva, che diventano in tutto trenta, 24 nei reparti ordinari dove il totale è di 337. (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A ROMA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO) Le persone in isolamento domiciliare sono 7.390, gli attualmente positivi 7.757. I nuovi guariti sono 232. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 397.534 positivi, i decessi diventano 11.867 e i guariti 377.910.