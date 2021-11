Droga, sgominata banda di spacciatori nel Biellese: 7 arresti

Complessivamente sono state eseguite 19 misure cautelari. Gli agenti della Squadra mobile hanno sequestrato una somma di denaro contante per oltre 600.000 euro e sostanza stupefacente (hashish, marijuana e cocaina) per oltre 23 chili, nonché tre fucili provento di furto

Operazione della Squadra Mobile di Biella, che ha smantellato una banda dedita spaccio di droga composta per lo più da giovani. Sette le persone arrestate in flagranza. Complessivamente gli agenti hanno sequestrato una somma di denaro contante per oltre 600.000 euro, sostanza stupefacente (hashish, marijuana e cocaina) per oltre 23 chili, e tre fucili provento di furto. Le misure cautelari, delle quali 13 riguardano persone e 6 beni, sono state emesse dal gip del Tribunale di Biella, a seguito della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica. Due degli indagati sono stati colpiti da custodia cautelare in carcere nonché dal sequestro preventivo di due immobili, situati a Biella e a Torino, e quattro auto, due delle quali utilizzate per eseguire la consegna di stupefacenti. La Procura ha inoltre emesso anche 17 decreti di perquisizione e sequestro da eseguire nella provincia biellese.