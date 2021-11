Sebastiano Bianchi è tornato a casa, sta bene

Sebastiano Bianchi è tornato a casa, il giocatore del Legnano Basket, 29 anni, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. Il cestista che, dopo il ritrovamento della sua auto, i vigili del fuoco hanno cercato a lungo nelle acque del Lago Maggiore temendo si fosse suicidato, non ha per ora spiegato i motivi della assenza, che tanto ha fatto preoccupare i genitori. Ieri il fratello aveva lanciato un accorato appello su Facebook -"una persona è arrivata con la sua macchina dove Seba ha abbandonato la sua, si metta in contatto con noi"- e i compagni di squadra si sono rivolti a Chi l'ha visto? per chiedere al compagno di tornare.

Vicenda da chiarire

Resta da stabilire perché Bianchi, una lunga carriera da cestista tra A2 e B, lunedì sera abbia fatto perdere le sue tracce, l'auto abbandonata sule sponde del lago Maggiore a Verbania, dove risiede con la famiglia, senza dire nulla neppure ai compagni di squadra con cui la domenica era stato il miglior realizzatore in campo nel derby perso con la Sangiorgese. La svolta nella notte, dopo ore di angoscia, quando Sebastiano Bianchi torna a casa, dai genitori. Nelle prossime ore dovrà chiarire parecchie cose.