Cuneo, prestava auto per commettere furti e rapine: arrestato

Aveva intestate oltre 60 auto, utilitarie e usate per un valore di oltre 100 mila euro, alcune delle quali utilizzate per commettere rapine e furti nelle provincia di Cuneo e Asti e persino nel centro Italia. Un 53enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Alba, che hanno denunciato nella stessa operazione altre dodici persone, undici italiani e un albanese. Sono state eseguite una dozzina di perquisizioni nella province di Cuneo e Asti.

Le indagini

L'accusa per gli indagati è truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Il prestanome 53enne si trova ora agli arresti domiciliari. Le auto venivano "prestate" per rapine e furti, ed anche per evadere decine di migliaia di euro delle tasse di possesso e registro. Nella indagini i carabinieri di Alba hanno anche accertato che sui mezzi non erano state pagate alcune ipoteche, per un valore di 400 mila euro. Alle perquisizioni hanno collaborato i Comandi provinciali dell'Arma di Cuneo ed Asti. I 12 denunciati sono i clienti del prestanome e risponderanno in concorso tra loro del reato di truffa aggravata, oltre a dover rifondere le tasse evase. Le auto sequestrate saranno radiate dal Pra. Sequestrata in via cautelativa anche la casa dove il 50enne commerciate d'auto si trova ora agli arresti domiciliari.