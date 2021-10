Torino, Lo Russo si insedia: “Sfida è far ripartire la città”

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di insediamento del nuovo sindaco del capoluogo piemontese. “È un grande onore e una enorme responsabilità, ci attende una sfida importante, far ripartire Torino, questo è il mandato che ci è stato consegnato”, le sue prime parole Condividi:

Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino. Si è tenuta questa mattina in Sala Rossa la cerimonia di insediamento del nuovo primo cittadino, dopo l’esito del ballottaggio. “È un grande onore e una enorme responsabilità, ci attende una sfida importante, far ripartire Torino, questo è il mandato che ci è stato consegnato. Mettiamoci al servizio per Torino”, le sue prime parole dopo aver indossato la fascia tricolore.

Le priorità leggi anche Torino, presentata la giunta Lo Russo: sei donne, quattro i tecnici Sono "tre le grandi priorità” della città per il neo sindaco. “Prima di tutto - ha detto - lavoro e ripartenza economica, poi giustizia sociale, diseguaglianze e inclusione. Abbiamo il compito di ricucire socialmente Torino e far sentire tutti i torinesi davvero protagonisti. Terza urgenza far tornare davvero vincente la vocazione internazionale della città ed essere anche protagonisti dell'emergenza climatica e ambientale dandosi obiettivi concreti, verificabili e esempio di come si possa essere un modello virtuoso di sviluppo".

