San Giorgio Canavese, uccise padre fidanzata: 16 anni in corte assise

Il 27enne che uccise a colpi di pistola il 44enne nel gennaio 2019 ha rinunciato al processo d’appello in cambio di una riduzione della pena. In primo grado a Ivrea al giovane erano stati inflitti 18 anni: la nuova condanna è stata ratificata da una corte d’assise a Torino

Ha rinunciato al processo d'appello in cambio di una riduzione della condanna a 16 anni di carcere Giuseppe Laforé, il 27enne di origini sinti accusato di avere ucciso a colpi di pistola a San Giorgio Canavese (in provincia di Torino) il padre della fidanzata. La decisione è stata ratificata oggi da una corte d'assise a Torino. In primo grado, a Ivrea, al giovane erano stati inflitti 18 anni.