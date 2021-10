Covid Piemonte, il bollettino: calano ricoveri, 260 positivi

Sono cinque in meno rispetto ai ieri i pazienti ricoverati per Coronavirus in Piemonte. Sono 17 quelli in intensiva (-3), mentre negli altri reparti sono 184 (-2). Lo rileva l'Unità di crisi regionale, che registra anche un decesso, ma non riferito alla giornata di oggi, e 260 nuovi positivi, lo 0,4% dei 60.924 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 170 (65,4%). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.553, i guariti 169, gli attualmente positivi 3.854. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 387.761 positivi, i decessi diventano 11.806, 372.101 guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)