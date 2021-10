Sciopero dei tassisti a Torino, trecento auto in corteo

Il corteo, indetto dai sindacati di base, è partito da piazza Vittorio, ha attraversato via Po e il traffico dei mezzi pubblici e delle auto è stato bloccato, causando alcuni disagi

Tassisti in sciopero a Torino. Sono circa trecento i lavoratori che hanno aderito allo sciopero generale per "rivendicare il diritto al lavoro e regole certe contro l'abusivismo". Il corteo, indetto dai sindacati di base, è partito da piazza Vittorio, ha attraversato via Po e il traffico dei mezzi pubblici e delle auto è stato bloccato, causando alcuni disagi. I manifestanti hanno poi raggiunto piazza Castello.

Barattini: "Chiediamo licenze per chi non è tassista"

"I noleggiatori negli ultimi tempi hanno avuto trattamenti di favore - spiega Cesare Barattini, tassista e presidente di Astuta, Associazione Tutela Taxi -. Vogliamo delle licenze per chi non è tassista, devono essere normate tutte le applicazioni. Sostanzialmente fanno il nostro lavoro, vediamo tantissimi concorrenti che si piazzano davanti agli hotel senza averne titolo - aggiunge Barattini - Ci sono dei decreti attuativi che la politica da Roma vuole portare avanti. I noleggiatori nell'ultimo periodo hanno avuto dei trattamenti di favore, noi abbiamo perso tantissimo lavoro e non possiamo concedere altro".