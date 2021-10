Covid Piemonte, il bollettino: 214 nuovi casi su 52.866 tamponi

Calano i ricoveri in terapia intensiva che sono ora 17 (meno 3), mentre crescono quelli in terapia ordinaria, oggi 182 (più 5)

In Piemonte 214 nuovi casi positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA), lo 0,4% dei 52.866 tamponi eseguiti con 142 (66,4 %) asintomatici.

Il bollettino

Calano i ricoveri in terapia intensiva che sono ora 17 (meno 3), mentre crescono quelli in terapia ordinaria, oggi 182 (più 5). Si registra un decesso, non riferibile però alle ultime 24 ore. I guariti sono 160. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.118, gli attualmente positivi sono 3.317. Dall'inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 385.713 positivi, 11.786 decessi e 370.610 guariti.