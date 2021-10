Bimbo di 3 anni cade dal balcone nel Biellese, è grave

È accaduto a Cavaglià. Il piccolo, precipitato da un'altezza di circa 3 metri, è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino. Non sarebbe in pericolo di vita

L'incidente

Stando a quanto accertato, il bambino stava giocando con la sorellina di poco più grande quando è caduto dal balcone. A dare l'allarme è stato il padre del bambino, che stava eseguendo alcuni lavori in giardino.