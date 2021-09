Covid Piemonte, il bollettino: 192 casi su 23.564 tamponi

Calano i ricoveri: sono 24 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, e 192 nei reparti ordinari, 16 in meno

In Piemonte sono 192 i casi di positività al Covid su 23.564 tamponi eseguiti, con il tasso di positività allo 0,8%.

Il bollettino

Calano nelle ultime 24 ore i ricoveri: sono 24 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, e 192 nei reparti ordinari, 16 in meno. L'Unità di crisi regionale registra un decesso, non riferito alla giornata odierna. Gli asintomatici sono 105 (54,7%). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.445, gli attualmente positivi 3.661. Balzo dei nuovi guariti, che sono 280. Dall'inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 382.656 positivi, 11.759 decessi e 367.236 guariti.