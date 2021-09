Investito da auto, uomo muore in provincia di Novara

I carabinieri indagano per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo

Un uomo di 36 anni è morto nella tarda serata di ieri investito da un'auto - guidata da un 58enne - a Marano Ticino, nel Novarese. I carabinieri indagano per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto in via Sempione, la strada che porta verso il lago Maggiore e alla vicina Oleggio. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.