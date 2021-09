Torino: street artist 'oscura' cartelloni elettorali candidati sindaco

"Con questo ultimo lavoro - spiega Villa - ho voluto rappresentare i tre candidati sindaco e la loro propaganda, schiacciati e sovrapposti dai problemi reali del Paese. I marciapiedi in pessimo stato sulla giunta 5S, le aziende fallite sulla destra dedita ai propri interessi, e la foto del senzatetto del fotoreporter Daniele Solavaggione per rappresentare il distacco della sinistra dai problemi dei più indigenti".

Il commento dello street artist

"La politica distorce il reale per farlo suo, è uno specchio che strumentalizza. Io sono lo specchio che sta in mezzo - aggiunge l'artista riferendosi alla maschera a specchio che cela la sua identità -: ricevo l'immagine della realtà, la catalizzo tramite i miei manifesti e la politica cittadina la riflette tramite i suoi messaggi. Sarà curioso vedere come reagirà a questi".