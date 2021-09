Incendio sulla strada statale 26: a fuoco un camion vicino a Ivrea

Il rogo è avvenuto tra Strambino e il bivio per Romano Canavese. La strada è chiusa alle porte di Ivrea. Le fiamme hanno distrutto la motrice del tir e si sono estese al rimorchio telonato: all’interno non c’era il carico

La strada statale 26 è chiusa alle porte di Ivrea a causa dell'incendio di un camion tra Strambino e il bivio per Romano Canavese.

L’incendio

L'autoarticolato era in marcia quando ha preso fuoco: il conducente ha fatto in tempo a scendere e a chiamare i soccorsi. Per permettere le operazioni dei vigili del fuoco la statale è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Le fiamme, dopo aver distrutto la motrice del tir, si sono estese al rimorchio telonato. All'interno non c'era il carico.