Incendio in azienda agricola a Rivarolo Canavese: distrutto capannone

Le fiamme hanno bruciato la parte della struttura adibita a fienile. Le operazioni di spegnimento andranno avanti per diverse ore. In salvo tutti gli animali e non si sono registrati feriti o intossicati. I carabinieri indagano sulle cause del rogo

Numerose squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in borgata Vittoria, a Rivarolo Canavese (in provincia di Torino), per un vasto incendio divampato all'interno dell'azienda agricola Mellano, lungo la statale 460 del Gran Paradiso. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea sulle cause dell'incendio.

L’incendio

Le fiamme hanno distrutto il capannone adibito a fienile che, in parte, è anche crollato. Le operazioni di spegnimento andranno avanti per diverse ore. In salvo tutti gli animali della azienda agricola. Non si sono registrati feriti o intossicati.