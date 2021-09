Covid in Piemonte, il bollettino: 306 contagi su 20.211 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 24 mentre quelle negli altri reparti sono 196, quelle in isolamento domiciliare sono 3.457

Il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione riporta 306 nuovi casi, con una quota di positivi dell'1,5% sul totale dei 20.211 tamponi diagnostici processati (14.383 antigenici). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 24 mentre quelle negli altri reparti sono 196. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) La quota di asintomatici è pari a 46,7%. Sono stati registrati altri due decessi che portano a 11.740 il dato complessivo da inizio pandemia. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.457, i nuovi guariti 267.