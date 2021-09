Mottarone, oggi prelievo parte della fune spezzata. Eitan in Israele

I vigili del fuoco taglieranno una porzione lunga circa 15 metri e la porteranno in custodia nel luogo indicato dai periti del gip. Intanto, la famiglia materna del bimbo sopravvissuto all’incidente fa sapere che il piccolo si trova in ospedale a Tel Aviv. La Procura di Pavia ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona

Eitan in ospedale a Tel Aviv

Intanto si è aperto un caso intorno al piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Il bimbo è stato infatti portato in Israele dai nonni materni, sottraendolo così alla zia Aya che ne è anche tutrice legale. Il piccolo si trova ora in un ospedale alla periferia di Tel Aviv dove, ha detto la famiglia materna ai media locali, "sta ricevendo la migliore assistenza possibile, medica e psicologica". La Procura di Pavia ha però aperto un'inchiesta per sequestro di persona, mentre la zia Aya ha denunciato il mancato rispetto degli ordini dei giudici e ha fatto sapere che il nonno è stato condannato in passato per maltrattamenti in famiglia. E si tinge di giallo anche il modo in cui il piccolo è stato portato in Israele: l'ipotesi prevalente è che il bambino e il nonno abbiano volato con un aereo privato, ma non si sa se direttamente dall'Italia o da Paesi limitrofi. Ma le circostanze restano ancora poco chiare.