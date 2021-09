Funivia Mottarone, la cabina sarà rimossa entro il 15 ottobre

Lo hanno stabilito periti e legali nel confronto di oggi in tribunale a Verbania. La testa fusa rimasta infilzata in un albero sarà invece rimossa dai vigili del fuoco lunedì 13 settembre

La cabina della funivia del Mottarone precipitata lo scorso 23 maggio dovrà essere rimossa entro il 15 ottobre, lo hanno stabilito periti e legali nel confronto di oggi in tribunale a Verbania. La testa fusa rimasta infilzata in un albero sarà invece rimossa dai vigili del fuoco lunedì 13 settembre. (L'ESAME DELLA SCATOLA NERA - AZIONE DISCIPLINARE PER I GIUDICI DI VERBANIA)