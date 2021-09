Incendio a Torino, fabbro iscritto nel registro degli indagati

Oltre cento sfollati

Incendio a Torino, fiamme in un palazzo: un centinaio di evacuati

Sono andate aventi per tutta la notte tra venerdì e sabato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Oltre cento le persone sfollate a seguito del rogo, che ha distrutto 1.800 metri quadri in due condomini. “Sembrava una scena di guerra - ha raccontato la proprietaria di una delle mansarde andate a fuoco -. Le fiamme - ha proseguito - sono partite da un attico dall'altro condominio, poi non si è capito come si sono spostate dal lato di piazzetta Lagrange dove c'è la mia mansarda. Ora è tutto bruciato. Lo stabile, dell'Ottocento - ha spiegato - era in buone condizioni. Da poco erano stati fatti dei lavori, sia per quanto riguarda il tetto che per la facciata”.