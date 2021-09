9/10 ©Ansa

L'incendio sembrava essere stato domato in breve tempo, ma ha in seguito ripreso vigore per il cedimento di un solaio che ha propagato verso il basso le fiamme. Sul tetto del palazzo erano in corso interventi di edilizia condotti da una ditta specializzata e c'erano operai al lavoro, ma che non avrebbero nulla a che fare con le cause dell'incendio