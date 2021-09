Torino, incendio in un edificio di fronte la stazione di Porta Nuova

Un incendio è divampato stamattina nei piani alti di un edificio che si affaccia su piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova, a Torino. La grossa nube di fumo in pochi minuti ha avvolto il cielo. Numerose squadre dei vigili del fuoco che si stanno recando sul posto.

La vicenda

Le fiamme - secondo da quanto si apprende - si sono sviluppate nelle mansarde di un palazzo. Le cause sono ancora da accertare: il palazzo è stato evacuato. Al momento non risultato feriti. Una donna, proprietaria di un alloggio nell'edificio in fiamme, è stata soccorsa dai sanitari del 118 in quanto ha avuto un malore quando ha visto il fumo.