Biella, recuperato un pacco con cellulari lanciato in cortile carcere

Gli agenti della polizia penitenziaria hanno recuperato un pacco nel cortile del carcere di Biella che conteneva sette cellulari, due tablet e altrettante schede telefoniche. Il fatto è avvenuto martedì sera, quando gli uomini in servizio hanno visto un'auto nel parcheggio adiacente la casa circondariale, dalla quale sono scese delle persone che hanno lanciato l'involucro destinato ai detenuti. La Squadra Mobile aveva già intercettato in precedenza alcune persone provenienti da Torino, responsabili di analoghe azioni mirate a consentire ai detenuti di mettersi in contatto con l'esterno.