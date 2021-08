Funivia Mottarone, a settembre si decide come rimuovere la cabina

Il prossimo 8 settembre verranno dibattute in tribunale le prime risultanze dei sopralluoghi effettuati nell'ambito dell'incidente probatorio, in quella circostanza sarà discusso anche come rimuovere la cabina precipitata il 23 maggio scorso

Le prime risultanze dei sopralluoghi effettuati sulla funivia del Mottarone, nell'ambito dell'incidente probatorio disposto dalla procura che indaga sull'incidente del 23 maggio, saranno discusse l'8 settembre in tribunale. In quella circostanza sarà discusso anche come rimuovere la cabina precipitata in cui sono morte 14 persone.

L'incidente probatorio e la rimozione della cabina

Dopo il sopralluogo di ieri, il primo sulla cabina N.3 e sulla fune spezzata, legali e periti si sono trovati questa mattina a Stresa per fare il punto. Nel mese di agosto saranno effettuati altri due sopralluoghi sul Mottarone, ma le date non sono ancora state fissate. A settembre si parlerà invece dalla rimozione della cabina: tutti concordano infatti sulla necessità di effettuare l'operazione prima dell'arrivo della brutta stagione.