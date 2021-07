Funivia Mottarone, si allarga l’inchiesta: altri 11 indagati

I nuovi indagati

Tra i nuovi indagati figurano Anton Seeber, presidente del Consiglio d'amministrazione della Leitner, Martin Leitner, consigliere delegato della stessa azienda, e Peter Rabanser, dirigente responsabile del Customer Service della Leitner, delegato per l'ambiente e la sicurezza relativa agli impianti a fune. Indagato anche il dipendente Rino Fanetti, che in data 22 novembre 2016 eseguì la testa fusa della fune traente superiore della cabina precipitata. Nella richiesta figurano anche i nomi di Fabrizio Pezzolo, rappresentante legale della Rvs Srl, che si occupava della "manutenzione delle centraline idrauliche" e del suo dipendente Davide Marchetto, "responsabile tecnico degli impianti a fune”. E ancora: Alessandro Rossi della Sateco srl, "che ha effettuato in prima persone le prove magneto-induttive a novembre 2019", Davide Moschitti, che per conto della stessa azienda ha operato il controllo nel novembre 2020, Federico Samonini, legale rappresentante della Scf Monterosa srl, "che ha fatto interventi di manutenzione e controllo visivo delle teste fuse" e le ha sostituite a scadenza", ad eccezione della testa fusa della cabina 3 precipitata, la cui sostituzione era prevista per novembre 2021.

Udienza davanti al gip l’8 luglio

Il giudice ha dato il via libera all'incidente probatorio accogliendo la richiesta del legale Marcello Perillo, che assiste Gabriele Tadini. Tra le "persone offese" indicate nell'atto, oltre ai 14 morti, ci sono 47 persone, ossia i familiari delle vittime, e anche il piccolo Eitan che si è salvato. L'udienza con la convocazione di tutte le parti davanti al gip, che dovrà formulare il quesito della perizia e affidarlo ad uno o più esperti, è fissata per il prossimo 8 luglio. Con una nuova istanza, nei giorni scorsi, la difesa di Perocchio ha chiesto anche al gip un esperimento giudiziale, ossia di riprodurre l'incidente sulla cabina 4, rimasta in piedi, per accertare anche in questo modo le cause della rottura del cavo traente. La cabina non si bloccò sul cavo portante perché erano stati inseriti gli ormai noti 'forchettoni' per bloccare i freni di emergenza.

Procura chiede perizia anche sulla scatola nera

La Procura di Verbania si è associata alla richiesta della difesa di Perocchio di un accertamento anche sulla cosiddetta 'scatola nera' e in particolare su "ogni dispositivo" riconducibile al "sistema di registrazione dei dati-degli eventi dell'impianto a fune", con "copia forense" ed "estrapolazione" dei dati che sono "indispensabili ai fini del già ammesso incidente probatorio e cioè della perizia sulle cause della precipitazione della cabina numero 3".