Dispersi due 70enni tra le valli Bognanco e Antrona: ricerche in corso

Il soccorso alpino dell’Ossola è impegnato da alcune ore nella ricerca dei due anziani, marito e moglie, partiti ieri dall’alpe Laghetto in valle Bognanco. Avrebbero dovuto raggiungere Chieggio, ma non sono mai arrivati

Il soccorso alpino dell'Ossola è impegnato da alcune ore nella ricerca di due escursionisti francesi dispersi tra le valli Bognanco ed Antrona, in Ossola. I due, marito e moglie 70enni, sono partiti ieri dall'alpe Laghetto in valle Bognanco: avrebbero dovuto raggiungere Chieggio, in valle Antrona, ma non sono mai arrivati.