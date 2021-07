Asti, 3 colpi di pistola sparati da un'auto: 35enne ferito alle gambe

L'uomo è stato portato all'ospedale Cardinal Massaia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita

Un uomo di 35 anni è stato ferito alle gambe ad Asti da tre colpi d'arma da fuoco sparati da un'auto in corsa, poi l'automobile, scura e di grossa cilindrata, si è allontanata. È avvenuto stamattina intorno alle 5:30 in via Maggiora, all'angolo con corso Alessandria. Il ferito è stato portato all'ospedale Cardinal Massaia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico terminato nel pomeriggio. Non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

A quanto si apprende l'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, stava mangiando un panino vicino a un chiosco prima degli spari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto. Secondo quanto accertato, i proiettili sono di calibro 9.