Estate 2021, cosa fare a Torino: gli eventi di luglio

A Torino non mancano gli appuntamenti per chi trascorre l’estate in città. Si va dai festival agli incontri, fino al teatro

Torna lo spettacolo di videomapping immersivo sulla Mole Antonelliana. Dopo un anno di stop parte il Festival Internazionale di Teatro di Strada Lunathica, una kermesse diffusa su 9 comuni a due passi da Torino, tra Venaria e le Valli di Lanzo, che dal 22 al 25 luglio propone 42 spettacoli di 13 compagnie provenienti da vari Paesi. Dall'8 luglio i ritratti tornano protagonisti ai Musei Reali di Torino con la mostra 'Come parla un ritratto. Dipinti poco noti dalle collezioni reali'. (LE MOSTRE DI LUGLIO A TORINO)

Videomapping sulla Mole

Torna lo spettacolo di videomapping immersivo sulla Mole Antonelliana, che l'anno scorso ha avuto 1.500.000 visualizzazioni da tutto il mondo. Fino a domenica 25 luglio ogni sera, dalle 22:30 alle 00:30, i quattro lati dell'edificio simbolo della città si animeranno con immagini del cinema. Lo spettacolo si articolerà in tre sezioni: Masters in cui il regista David Cronenberg presenterà Red Cards sul tema cinema e auto, Show con il progetto Revenge Room prodotto da One More Pictures e Rai Cinema ed Exhibition con lo spettacolo Torino's Dreaming ideato e diretto da Luca Tommasini. Per orientarsi tra gli eventi collegati alla festa di San Giovanni si potrà scaricare sul cellulare l'app Tellingstones, messa a punto dalla Città di Torino con il coordinamento di Turismo Torino e Provincia.

‘Le fiabe alle porte del Novecento’

Al Polo del ‘900 il ciclo di incontri Bookstop prosegue con la conferenza ‘Le fiabe alle porte del Novecento. Da Calvino a Yeats fino all’alba della censura’, che si svolgerà il 13 luglio alle 18:30. Ospite della serata lo scrittore, saggista e mitologo Paolo Battistel che riprendendo il suo ultimo libro ‘La vera origine delle fiabe’. Gli ultimi frammenti di un mondo perduto (Uno Editori) dialogherà sul tema delle fiabe e della loro importanza nella modernità con l’assessore alla cultura di Moncalieri, Laura Pompeo.

'Come parla un ritratto'

Dall'8 luglio al 7 novembre i ritratti tornano protagonisti ai Musei Reali di Torino con la mostra 'Come parla un ritratto. Dipinti poco noti dalle collezioni reali', nello Spazio Scoperte della Galleria Sabauda. Nata da un'idea sviluppatasi nel corso di un progetto didattico-formativo avviato nel 2018 con l'Università di Torino, la mostra si concentra sui temi della ritrattistica e sulla vivacità della cultura figurativa alla corte sabauda. Tra modelli internazionali, da Tiziano a Clouet, da Van Dyck a Meytens, suggestioni e reinterpretazioni locali, la mostra propone uno scorcio storico nuovo attraverso la rappresentazione del potere e dei legami familiari. Articolata in 4 sezioni tematiche, 'L'immagine del potere', 'La corte femminile', 'Legami di famiglia. L'infanzia' e 'Alleanze internazionali', l'esposizione ripercorre tre secoli di storia, illustrando le strategie diplomatiche elaborate dalle corti, il valore dei ritratti femminili come omaggio al potere, le 'istantanee' familiari inviate a corte per possibili alleanze matrimoniali e le immagini dei bambini, simbolo di una fanciullezza messa in mostra e nello stesso tempo negata.

'Restiamo umani'

Una maratona di film dedicati al tema dei diritti umani in tre serate consecutive dal 12 al 14 luglio, per presentare i film e i giovani autori under 35 che hanno partecipato al concorso nazionale 'Lavori in corto. Restiamo umani': è quanto ha promosso l'associazione Museo Nazionale del Cinema, in tre location torinesi diverse e significative, al Centro Comala, alla casa di quartiere Cascina Roccafranca, all'Arena Monterosa. Tra i temi trattati i campi profughi palestinesi in Libano, i centri per la difesa dei diritti delle donne in Messico, la rotta balcanica dei migranti, la devastazione della Valle Roja.

‘Independent Grand Tour’

Un viaggio nei capoluoghi di provincia del Piemonte per raccontare l'editoria indipendente della regione e cominciare a far scoprire la nuova edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. È lo spirito del nuovo progetto culturale diffuso Independent Grand Tour, ideato dal team di Hangar del Libro (progetto di Regione Piemonte) e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Le otto tappe nei capoluoghi piemontesi prendono il via il 10 luglio a Cuneo e il 17 luglio ad Alessandria e proseguiranno nei mesi di settembre e ottobre, coinvolgendo le città di Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercelli, Torino. Un modo per contribuire a dare impulso alla diffusione e promozione della filiera del libro, sostenendo il lavoro di molti piccoli imprenditori e commercianti, soprattutto dopo un anno che ha visto il comparto culturale in grave difficoltà a causa della pandemia. Circa trenta gli editori piemontesi che si metteranno in vetrina, proponendo le ultime uscite o i titoli in catalogo a cui sono più affezionati. Independent Grand Tour animerà le vie e le piazze delle città ospiti e si snoderà in due momenti. A ogni tappa attori e "strilloni" chiameranno a raccolta il pubblico con azioni teatrali in giro per la città. Momento clou della giornata sarà l'incontro pubblico, in cui si alterneranno le presentazioni di otto libri di case editrici indipendenti piemontesi, saranno poco per volta svelate le novità della prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in compagnia dei suoi organizzatori e promotori, e sarà dato spazio alle librerie cittadine per raccontarsi ai propri lettori.

‘Lunathica’

Dopo un anno di stop ritorna il Festival Internazionale di Teatro di Strada Lunathica, una kermesse diffusa su 9 comuni a due passi da Torino, tra Venaria e le Valli di Lanzo, che dal 22 al 25 luglio propone 42 spettacoli di 13 compagnie provenienti da vari Paesi. Lunathica, diretto da Cristiano Falcomer, è sinonimo di incontro, di festa, di gioia, concetti che, dicono gli organizzatori, "per oltre un anno ci sono stati sottratti dalla situazione generale". Compatibilmente con le limitazioni imposte dalla situazione sanitaria, il Festival si propone di ripristinare la normalità negata nell'ultimo anno e di tornare a condividere emozioni e momenti di gioia e spettacolarità con i meravigliosi acrobati del Kenya, Black Blues Brothes, la sfida all'equilibrio del Kolektiv Lapso Cirk, il delizioso chapiteau del Teatro nelle Foglie allestito nell'Oasi Naturalistica dei Goret e molte altre proposte di un cartellone fresco e variegato. Tra le novità di quest'anno, oltre al periodo (nel 2019 ci furono 17 spettacoli nel mese di giugno, quest'anno 42 concentrati in un weekend) anche due nuovi Comuni coinvolti, Leinì e Villanova Canavese. Che si sommano a Ciriè, San Maurizio, San Francesco, Mathi, Nole, Fiano e Lanzo. Gli spettacoli saranno accorpati in 3 circuiti, il Circuito della pista ciclabile che unisce Nole, Mathi e Villanova, comuni attraversati dalla Conca Verde, in orario mattutino o preserale; il Circuito degli aperitivi circensi che lega, con orario preserale Fiano, San Maurizio, Ciriè e Leinì', e, infine le Sere Lunatiche a San Francesco, San Maurizio, Ciriè, Lanzo e Leini.

Aria di San Daniele Pic-Nic

Un pic-nic in una prestigiosa location storica, gustando prodotti e cibi di prima qualità Made in Italy: è quanto propone Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele con "Aria di San Daniele Pic-Nic", un tour in 4 tappe per celebrare la ripresa delle attività e della convivialità e dare rilievo alla narrazione del Prosciutto di San Daniele, alle sue peculiarità e al rapporto con i consumatori italiani e del mondo. L'iniziativa è organizzata presso i parchi e i giardini botanici di quattro dimore storiche: il Castello di Collegno a Torino, Villa Viviani a Firenze, Villa dei Cesari a Roma e la Terra degli Aranci a Napoli. I partecipanti riceveranno un cestino per due persone dentro al quale troveranno prodotti tipici del territorio, bevande e una degustazione di Prosciutto di San Daniele. Ogni partecipante avrà un plaid riservato, posizionato in modo da garantire un adeguato distanziamento interpersonale. Il primo evento si terrà il 16 luglio presso il Castello di Collegno, situato all'interno di un parco secolare alle porte di Torino, a partire dalle ore 18.3. Gli eventi saranno a numero chiuso e gli ospiti potranno partecipare solo tramite prenotazione.