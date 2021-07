Raffaella Carrà, lo street artist Andrea Villa le dedica un'opera

Anche lo street artist Andrea Villa ha voluto omaggiare Raffaella Carrà dedicandole i suoi nuovi manifesti: un caschetto biondo con una bocca a cuore color arcobaleno, a ricordare le battaglie Lgbt.

Villa: “Ha portato il dibattito Lgbt nel pop e nei mass media”

"Ho voluto realizzare questo manifesto - spiega Villa - poiché Raffaella Carrà è stata uno dei primi personaggi pubblici italiani che ha portato il dibattito Lgbt nel pop e nei mass media, ha portato la questione di genere e l'emancipazione femminile in Rai quando il delitto d'onore era ancora legale. Ed è per questo che ho voluto omaggiarla". "Nonostante la maggior parte della produzione performativa della Carrà sia stata spensierata e apolitica - aggiunge Villa - la sua opinione e la sua visibilità hanno fatto molto per portare alla luce temi importanti in un Paese avulso dalle questioni di genere. A volte - conclude - per fare una rivoluzione non servono grandi battaglie, basta decidere di dire la cosa moralmente giusta in un mondo moralmente ingiusto".