Minacce alla famiglia di Morata, la moglie: "È ora di intervenire"

Alice Campello denuncia su Instagram nuovi messaggi offensivi e spregevoli contro la sua famiglia all'indomani del rigore fallito dal marito nella semifinale di Euro 2020: “Ricordiamoci che è uno sport per unire, non per sfogare le vostre frustrazioni. È vergognoso e inaccettabile”

Nuovi insulti e minacce contro Alvaro Morata e la sua famiglia dopo il rigore fallito ieri sera nella semifinale di Euro 2020 contro l’Italia. A denunciare l’accaduto è la moglie dell’attaccante spagnolo, Alice Campello: "Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno sia un fattore di 'Italiani' ma di ignoranza", scrive su Instagram, postando anche i messaggi offensivi e spregevoli che ha ricevuto. "Penso però che se fosse successo a una ragazza più fragile, sarebbe stato un problema - aggiunge - ricordiamoci che è uno sport per unire, non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero che in futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone: è vergognoso e inaccettabile".

Il precedente

Il giocatore della Juventus aveva già reso noto di aver ricevuto minacce di morte rivolte ai figli al termine del match contro la Polonia. "Capisco che arrivino critiche perché non ho segnato, ma la gente dovrebbe mettersi nei miei panni e capire cosa significhi ricevere minacce, sentirsi dire che i tuoi figli devono morire - aveva dichiarato -. Quando poi succede una tragedia allora si dice che era un bravo ragazzo. Io quando torno in albergo metto via il telefono, ma mi infastidisce che vengano dette queste cose a mia moglie o ai miei figli allo stadio".