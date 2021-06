A Novara corteo per il sindacalista travolto e ucciso a Biandrate

Sono attese almeno 1.500 persone provenienti da tutta Italia oggi a Novara per manifestare nel nome di Adil Belakhdim , il sindacalista travolto e ucciso da un camion lo scorso venerdì davanti ai cancelli del magazzino Lidl di Biandrate, dove era in corso un picchetto. La manifestazione nazionale è stata indetta dal sindacato autonomo Si Cobas, di cui Adil era coordinatore nella zona di Novara. ( SINDACATI IN PIAZZA )

La manifestazione

In città sono in arrivo una ventina di pullman, attesi presso la stazione, da dove avrà il via il corteo. I manifestanti percorreranno tutta la cerchia dei Baluardi, intorno al centro storico, fino all'Ospedale Maggiore e poi giungeranno nella centralissima piazza Martiri. Altissimo il livello di allerta delle forze dell'ordine, che presidieranno in massa il percorso del corteo, che tra l'altro sfilerà anche davanti al comando provinciale dei carabinieri. Centro storico blindato, con divieti di sosta e di transito. Molti commercianti hanno annunciato la decisione di tenere le serrande abbassate per precauzione. Ieri il sindaco Alessandro Canelli ha firmato anche un'ordinanza che vieta la vendita di bevande in bottiglia o bicchieri di vetro. Gli organizzatori però tranquillizzano, sottolineando come l'intento della manifestazione non sia quello di creare disordini ma di tutelare il lavoro contro lo sfruttamento.