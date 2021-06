Maltempo Piemonte, ancora rischio temporali. Ieri allagamenti a Torino

Resta in vigore anche oggi l’allerta per forti temporali in Piemonte. La ripresa dell'attività temporalesca - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - è prevista nel pomeriggio, a partire dai rilievi e poi anche nelle zone di pianura. Nei giorni scorsi, il maltempo ha creato danni e disagi in diverse zone della regione, come la Val di Susa, il Canavese e l'Astigiano. (LE PREVISIONI IN ITALIA)