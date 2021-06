Maltempo in Piemonte, nubifragi nel Canavese: si valuta stato calamità

Criticità in Piemonte per via dell’ondata di maltempo che nelle scorse ore ha investito la regione, in particolare sull’alto Canavese, dove ieri si è abbattuto un violento temporale. Maggiormente colpiti i comuni di Favria e Rivarolo. Non si esclude ora la richiesta dello stato di calamità naturale dopo che tre famiglie sono state fatte evacuare perché le loro abitazioni non erano più agibili e una serra agricola è andata completamente distrutta. Il forte maltempo ha inoltre provocato la caduta di alberi, blackout e allagamenti. "Abbiamo già interpellato il reperibile della Regione nella tarda serata di ieri - spiega il sindaco di Favria, Vittorio Bellone - verrà fatto il punto della situazione tra oggi e mercoledì”. Sempre ieri, disagi per le abbondanti precipitazioni si sono registrati anche in Val di Susa, soprattutto a Bussoleno, dove si è allagato il sottopasso di via Cesare Battisti anche per via dei tombini intasati. (LE PRVISIONI IN ITALIA)