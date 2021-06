Maltempo in Piemonte, forti piogge e disagi in Val di Susa

Disagi oggi in Val di Susa, in provincia di Torino, a causa del maltempo, in particolare delle forti precipitazioni. A Bussoleno si è allagato il sottopasso di via Cesare Battisti, anche per via dei tombini intasati. Sul posto sono intervenute le squadre locali Aib. Intanto, dopo l’avviso di ieri, l’Arpa ha diramato l’allerta gialla con pericoli di precipitazione nelle prossime ore e fino a domani, soprattutto nelle zone di pianura e collinari. (LE PRVISIONI IN ITALIA)