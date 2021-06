Maltempo in Piemonte, ancora allerta gialla per temporali

Nei giorni scorsi, per via delle abbondanti precipitazioni, sono caduti 26,1 mm di pioggia in 10 minuti a Castell'Alfero (Asti), 26,8 a Varisella (Torino), 23,4 a Front Malone (Torino)

Nuova allerta gialla per i temporali in tutto il Piemonte a nord del Po. Dalla Val Po all'Ossola, sulle colline e sulle pianura torinese e settentrionale il maltempo, che già nei giorni scorsi ha provocato diversi disagi e situazioni critiche, potrà essere accompagnato da fulmini, locali allagamenti, isolati fenomeni franosi e caduta di alberi. Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) spiega che sono gli effetti della posizione della regione, al confine tra un anticiclone esteso dal bacino del Mediterraneo all'Europa orientale e un'area depressionaria dalla Scandinavia alla penisola iberica. Il tempo resterà variabile fino a giovedì. Nei giorni scorsi i fortissimi rovesci hanno fatto cadere - ha documentato l’agenzia - 26,1 mm di pioggia in 10 minuti a Castell'Alfero (Asti), 26,8 a Varisella (Torino), 23,4 a Front Malone (Torino), con raffiche di vento a 83 kmh orari a Casale Monferrato (Alessandria), 64 ad Asti. (LE PREVISIONI IN ITALIA)