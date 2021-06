Torino, due denunce per evasione

A Torino un 42enne e un 46enne sono stati denunciati per evasione dopo essere stati sorpresi dalla polizia mentre si trovavano fuori casa, nonostante gli arresti domiciliari.

Le vicende

Il primo è stato riconosciuto mercoledì sera dagli agenti in via Breglio, nel quartiere Borgo Vittoria: ha raccontato di essersi dovuto recare in farmacia per acquistare alcuni medicinali, ma i farmaci da lui indicati non erano quelli che aveva con sé. Il secondo denunciato, ancora in via Breglio, è stato sorpreso mentre era seduto al tavolino di un bar. Anche lui ha raccontato che doveva andare in farmacia.