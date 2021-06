Covid, Cirio: "Piemonte da lunedì bianco ma sempre prudenza"

"La previsione è che lunedì il Piemonte possa essere zona bianca, il che vuol dire che non avremo più il coprifuoco, che avremo maggiori libertà nel poter fruire per esempio dei servizi di ristorazione. Ma per vivere questa libertà e goderne appieno abbiamo sempre il dovere di essere prudenti". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della visita all'hub vaccinale di Frabosa Sottana (Cuneo). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Le dichiarazioni

"Dovremo continuare a indossare la mascherina - aggiunge - ed evitare di stare accalcati, evitare gli assembramenti. Godiamo di questo momento con grande ottimismo, ma anche con grande senso di responsabilità".