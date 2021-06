Incidente Mottarone, i pm chiedono di annullare la scarcerazione

La giudice per le indagini preliminari è stata infatti esonerata dal caso, riassegnato alla titolare Ceriotti

Verrà depositato oggi al Tribunale del riesame di Torino l'appello dei pm per annullare l'ordinanza con cui la gip Banci Buonamici ha rigettato la richiesta di misura cautelare per il titolare e il direttore della Ferrovia del Mottarone. La giudice per le indagini preliminari è stata infatti esonerata dal caso, riassegnato alla titolare Ceriotti. (LE INDAGINI - L'INCIDENTE DEL 23 MAGGIO - LE FOTO - LE VITTIME)