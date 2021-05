Ex Embraco, lettere di licenziamento appese davanti sede della Regione

I lavoratori chiedono certezze sul progetto Italcomp, considerato "l'unica soluzione per mettere in sicurezza i 400 addetti torinesi e i 300 della Acc di Belluno".

Le 400 lettere di licenziamento ricevute dai lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri sono state appese davanti alla sede della Regione Piemonte in piazza Castello a Torino, dove è stato istituito un presidio permanente. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha convocato un incontro, i lavoratori chiedono certezze sul progetto Italcomp, considerato "l'unica soluzione per mettere in sicurezza i 400 addetti torinesi e i 300 della Acc di Belluno". (IL MANCATO ACCORDO - LE LETTERE DI LICENZIAMENTO – IL PRESIDIO)