Ivrea, accusato di molestie: multato l’ex Generale del Carnevale

Il 49enne era stato destituito l'anno scorso dalla carica per le molestie via Whatsapp a una delle quattro vivandiere, che aveva denunciato l’accaduto. La sanzione è stata decisa dalla procure eporediese

Dovrà pagare 750 euro di multa A. B., 49 anni, perito assicuratore, destituito l'anno scorso dalla carica di Generale dello Storico Carnevale di Ivrea, per le molestie via Whatsapp a una delle quattro vivandiere. È quanto ha stabilito la procura eporediese con un decreto che prevede la sola pena pecuniaria, senza ricorrere all'iter processuale. Il caso era esploso a ridosso del Carnevale, quando la vivandiera si era dimessa dall'incarico e aveva presentato una denuncia in merito alle avance subite dal Generale. Pochi giorni dopo la Fondazione decise di destituire il 49enne dalla carica.