Covid Piemonte, il bollettino: 437 nuovi contagi su 21.631 tamponi

In Piemonte sono 437 i nuovi casi positivi a Covid-19, con un tasso del 2% rispetto ai 21.631 tamponi diagnostici processati, la quota di asintomatici è del 48,3%. I morti sono stati 21, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 139, quelli negli altri reparti 1.114. Le persone in isolamento domiciliare sono 8.703, i guariti 878, il totale degli attualmente positivi scende sotto quota 10 mila, a 9.956. I dati sono stati resi noti dall'Unità di crisi della Regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)