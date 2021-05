Covid, in Piemonte 592 nuovi casi su 11.767 tamponi

In calo i ricoveri: 169 quelli in terapia intensiva (meno 7 rispetto a ieri), 1.680 negli altri reparti (meno 46)

In Piemonte sono 592 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI), di cui 19 dopo test antigenico, pari al 5% di 11.767 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 252 (42,6%). L'Unità di crisi regionale segnala anche 13 decessi, di cui tre verificatisi oggi, e 695 guariti. In calo i ricoveri: 169 quelli in terapia intensiva (meno 7 rispetto a ieri), 1.680 negli altri reparti (meno 46). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.648, gli attualmente positivi 13.487. Dall'inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 356.013 positivi, 11.404 decessi e 331.122 guariti.