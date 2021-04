Covid Piemonte, a Rivoli il primo hub vaccinale in un museo. Video

Un hub vaccinale all'interno di un museo. È quanto realizzato, per la prima volta in Italia, dalla Asl Torino 3 nelle sale del Museo di Arte contemporanea all'interno del castello di Rivoli, in provincia di Torino. Negli spazi espositivi la musica e le opere accolgono i vaccinati, il centro resterà aperto giovedì, venerdì e sabato con una capacità di un centinaio di somministrazioni al giorno. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - QUANDO MI VACCINO) “Un ambiente del genere riesce sicuramente a influenzare positivamente l'approccio che si ha, ma è anche un segnale per ripartire dall'arte, per far capire che si può portare la sanità alle persone”, spiega uno dei sanitari in servizio presso il centro di Rivoli.