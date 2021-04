Covid: in Piemonte 1.084 positivi su quasi 20mila tamponi processati

Prosegue il calo del numero dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono tre pazienti in meno rispetto a ieri, con totale a 220; negli altri reparti 94 in meno, totale a 2.170

I casi risultati oggi positivi al Covid in Piemonte, riportati dal bollettino della Regione, sono 1.084, con un tasso del 5,5% rispetto ai 19.791 tamponi processati (10.108 antigenici). Prosegue il calo del numero dei ricoverati: in terapia intensiva tre in meno rispetto a ieri, con totale a 220; negli altri reparti 94 in meno, totale a 2.170. I decessi sono 18 (di cui 5 registrati oggi), i guariti +1.403, le persone in isolamento domiciliare sono 13.731, gli attualmente positivi 16.121. Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati registrati 348.385 casi positivi, 321.027 guariti, 11.237 morti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)