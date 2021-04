Vaccini, Figliuolo frena il Piemonte: massimo 24mila dosi al giorno

Il target è stato calcolato sulla distribuzione effettiva di dosi, che dalla scorsa settimana è assegnata alle varie regioni in base al numero di abitanti e alla disponibilità reale dei vaccini

Dopo che la regione è arrivata a somministrare anche più di 30mila dosi di vaccino al giorno, il Piemonte non dovrà superare quota 24mila rispettando il piano vaccinale elaborato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'Emergenza Covid a livello nazionale. Pochi giorni fa il commissario ha visitato l'hub del Lingotto e altri centri vaccinali della regione.

Il piano vaccinale

Secondo quanto riferisce La Repubblica, Figliuolo ha fissato per tutte le regioni il target di somministrazione di vaccini, 315.718 inoculazioni al giorno e 2.210.026 nella settimana fino a giovedì. Per il Piemonte il tetto è di 24 mila dosi. Il target è stato calcolato sulla distribuzione effettiva di dosi, che dalla scorsa settimana è assegnata alle varie regioni in base al numero di abitanti e alla disponibilità reale dei vaccini. L'obiettivo giornaliero di somministrazioni assegnato a ciascuna regione deve essere rispettato quotidianamente e nell'arco di una settimana, con l'obiettivo di dare una regolarità alla campagna vaccinale.