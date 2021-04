Covid Piemonte, Figliulo visita hub vaccinali: “Riapriremo il Paese”

Allestito dallo scorso 11 febbraio, l'hub vaccinale del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte è dotato di otto stalli in grado di vaccinare otto persone l'ora ciascuno. Ad accogliere il generale Figliuolo c'erano anche il comandante della Legione Carabinieri Piemonte, generale Aldo Iacobelli, e il comandante del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte, colonnello Stefano Fernando Russo. "Questa è l'Italia unita, l'Arma dei Carabinieri insieme a istituzioni locali, Asl e Regioni. È questo il senso del piano vaccinale. L'Italia unita esce da questa pandemia", ha detto Figliuolo lasciando il centro vaccinale. "Qui ci sono otto linee vaccinali che funzionano a pieno regime, con i nostri cittadini in fila per vaccinarsi dalle 7 di mattina. In un ambiente confortevole e organizzato alla perfezione", ha concluso il generale.

È iniziata da Moncalieri, in provincia di Torino, la seconda giornata di visite agli hub vaccinali del Piemonte del generale Francesco Paolo Figliuolo. Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus ha visitato, accompagnato dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il Centro Vaccinale del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte, per poi raggiungere Alba (Cuneo), per visitare il Centro Vaccinale allestito dalla Fondazione Ferrero, e poi Novara, al Punto vaccinale del Centro di ricerche Ipazia. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - QUANDO MI VACCINO )

Figliuolo ad Alba: “Riusciremo a riaprire il Paese”

“L'organizzazione c'è, la macchina è stata messa a punto. E con le dosi in arrivo sono sicuro che porteremo a casa gli obiettivi e riusciremo a riaprire il Paese", ha invece affermato il commissario inaugurando ad Alba il centro vaccinale allestito dalla Fondazione Ferrero. "Sapevo che non avevamo le dosi all'inizio, ma il pensiero costante del presidente del Consiglio e il nostro è stato sempre quello di fare pressione ovunque possibile per far arrivare le dosi e nel frattempo mettere a punto la macchina. Adesso che le dosi stanno arrivando – ribadisce Figliuolo – sono sicuro che porteremo a casa gli obiettivi". "Dobbiamo vaccinare over 80 e fragili, in parallelo stiamo facendo gli over 70 – ha aggiunto – Non appena avremo gli over 70 al sicuro, faremo una revisione di tutto e con le dosi in arrivo riusciremo a riaprire il Paese". "L'Italia è fragile, ma è anche la più bella nazione del mondo. Dobbiamo ripartire e intercettare la ripresa economica in atto, tirandoci fuori in piena salute da questa pandemia", ha poi proseguito il generale.

Cirio: “Il Piemonte è pronto”

"Abbiamo testato la macchina e siamo pronti. Seguiamo con puntualità gli obiettivi target che ci vengono dati dalla struttura commissariale per arrivare a 40mila vaccini al giorno nel mese di maggio, che è l'obiettivo che ci permetterà di coprire la nostra popolazione in pochi mesi", ha detto Cirio. "L'esercito è pronto ci servono i vaccini – ha poi aggiunto il governatore – ma sappiamo che con il generale Figliuolo c'è grande rigore nella pretesa che le consegne arrivino in Italia e poi a tutte le regioni".