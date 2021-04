Covid Piemonte: 1.267 casi su quasi 29mila tamponi

Continua a diminuire il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: -5 (rispetto a ieri) in terapia intensiva, dove il totale è sceso a 324; negli altri reparti - 73, totale a 3.633. Negli ultimi tre giorni, secondo il report dell'Unità di crisi della Regione, il dato complessivo dei pazienti Covid in ospedale è sceso di 289 unità. Sul fronte dei contagi, il dato odierno è di 1.267 positivi, con un tasso del 4,4% rispetto ai 28.927 tamponi diagnostici processati (19.183 antigenici); la quota di asintomatici è del 42,1%. I decessi sono 22 (di cui 1 registrato oggi). I guariti +2.255, le persone in isolamento domiciliare sono 24.716, gli attualmente positivi 28.673 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).