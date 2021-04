Vaccini, in Piemonte boom adesioni over 60: "Basta strumentalizzare"

Al via oggi in Piemonte le pre-adesioni dei cittadini over 60 alla campagna vaccinale attraverso la piattaforma dedicata. Partite questa mattina "in salita" secondo le opposizioni, dopo tre ore, alle 14.30, erano già 58 mila. "La piattaforma funziona perfettamente ed è attiva da questa mattina, come annunciato", spiegano fonti della Regione Piemonte respingendo le critiche mosse da Pd e LuV. "Basta strumentalizzare su temi così delicati", aggiungono le stessi fonti della Regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - QUANDO MI VACCINO?)

La polemica

In apertura di portale è sempre stato annunciato che il servizio sarebbe stato disponibile "nella mattinata" dll'8 aprile, ma fino alle 11 non è stato possibile compilare la pre-adesione sul portale ilPiemontetivaccina.it. "Abbiamo tempestivamente segnalato il problema al Csi (Consorzio per il sistema informativo, ndr) - dicono dall'assessorato alla Sanità - e a metà mattina era già tutto risolto". Il caso è stato sollevato dalle opposizioni di centrosinistra: "Siamo stati sommersi dalle segnalazioni di persone appartenenti alla fascia d'età 60-69 che hanno tentato invano di aderire alla campagna di vaccinazione - spiega il capogruppo di LuV, Marco Grimaldi - Vogliamo capire perché la vaccinazione in Piemonte, partita bene, sta proseguendo malissimo". Il segretario regionale del Pd Paolo Furia, con il capogruppo Dem in Regione Raffaele Gallo, hanno parlato di "nuove aspettative disattese" chiedendo "perché il sistema non era pronto ad accogliere le prenotazioni della fascia di età 60-69".

Anche i consiglieri regionali Dem Domenico Rossi e Daniele Valle sottolineano "la falsa partenza degli over 60, partita con qualche ora di ritardo come era già accaduto per gli over 70".