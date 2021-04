Droga, sequestrati 30 chili di cocaina a Torino: arrestato un 27enne

La polizia ha sequestrato a Torino trenta chilogrammi di cocaina, che sul mercato avrebbero fruttato due milioni di euro. Gli agenti hanno arrestato un 27enne incensurato di origini albanesi. L’uomo è stato bloccato in corso Vercelli dopo che non si era fermato all’alt imposto dagli agenti impegnati in una serie di controlli. Con sé, il giovane aveva circa 20mila euro in contanti, suddivisi in mazzette da mille euro.

La perquisizione

La successiva perquisizione del suo alloggio, nel quartiere Pozzo Strada, ha permesso agli agenti di trovare 33 panetti di cocaina purissima, oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi, e altri 280mila euro in contanti. È dunque probabile che parte dello stupefacente fosse già stato venduto. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, si tratta del più grande sequestro di cocaina eseguito a Torino negli ultimi 30 anni.