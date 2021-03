Sandigliano, colto da un malore dopo l'incidente: morto 48enne

Un uomo di 48 anni, di Roppolo (Biella), è morto dopo essere stato colto da un malore a seguito di un tamponamento tra auto avvenuto sulla strada provinciale a Sandigliano (Biella). In un primo momento è sembrato che lo scontro non avesse avuto conseguenze sui due automobilisti, ma poco dopo il 48enne si è sentito male, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia Stradale hanno avviato un'indagine e le due auto sono state messe sotto sequestro. La salma del 48enne è a disposizione del magistrato che dovrà accertare le cause del decesso.