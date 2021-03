Covid, in Piemonte registrati 1.793 contagi su 26.879 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 192, quelle negli altri reparti 2.263 mentre le persone in isolamento presso il proprio domicilio sono 18.987

Nelle ultime ore in Piemonte si sono registrati 1.793 nuovi contati a fronte di 26.879 tamponi effettuati, il rapporto tra casi positivi e test eseguiti è del 6,7%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 192, quelle negli altri reparti 2.263 mentre le persone in isolamento presso il proprio domicilio sono 18.987. L'Unità di crisi segnala anche 25 decessi e 814 guariti. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria il Piemonte ha registrato 261.706 positivi, 9.486 decessi e 230.778 guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).